Путин оценил ситуацию с безработицей в РФ

Уровень безработицы в РФ продолжает опускаться все ниже, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства прокомментировал ситуацию на рынке труда в ходе выступления на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ. Мероприятие состоялось в Москве.

«Политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в РФ опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум», — отметил российский лидер.

Как он сказал, в августе 2024 года уровень безработицы в стране составил 2,4%. Такой показатель был зафиксирован и в два предыдущих месяца. При этом значение оказалось минимальным по сравнению с рядом других ведущих государств мира, подчеркнул Путин.

14 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принял участие в заседании нижней палаты российского парламента. На встрече он рассказал, что ситуация на рынке труда в стране остается стабильной.

Но, по словам главы профильного ведомства, в некоторых сегментах экономики в последнее время сформировался высокий спрос на работников. В частности, это касается представителей рабочих профессий.

Ранее уровень безработицы в центральных регионах РФ опустился ниже 2%.