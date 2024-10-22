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Российскому бизнесу предсказали скорое «вымирание» из-за дефицита кадров

HR-эксперт Мурадян: малому и среднему грозит вымирание из-за дефицита кадров

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В России малому и среднему бизнесу (МСБ) грозит «вымирание» на фоне дефицита кадров. Из-за острой нехватки работников закрыться будут вынуждены многие предприятия, считает руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. Позже ситуация на рынке труда изменится – в экономику включатся около 300 тыс. человек, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО, объяснил он в беседе с НСН.

Сегодня на рынке труда сложилась такая ситуация, при которой соискатели уверены, что без работы после увольнения не останутся. Сотрудников активно переманивают друг у друга конкурирующие компании, повышая зарплату и создавая работникам хорошие условия. Однако в целом все это будет иметь долгосрочные последствия, так как речь идет о настоящем дефиците кадров, отметил эксперт.

«Во-первых, критически важные объекты, оборонные предприятия будут безжалостно «пылесосить» все кадры, без разбора и за любые деньги. Малому и среднему бизнесу будет сложно, кадров им будет не хватать», — пояснил он.

Хорошие кадры компании будут забирать у корпораций и наоборот. В конечном итоге многие обязанности на себя возьмут сами предприниматели, а многие компании просто закроются. Это приведет к тому, что кластер МСБ начнет «вымирать», считает Мурадян.

Он также предсказал изменение ситуации на рынке труда в будущем, отметив, что сегодня в зоне СВО находятся 300 тыс. человек, которые в будущем включатся в экономику. Также 400 тыс. человек трудятся на предприятиях ОПК – они также закроют существующий дефицит. Кроме того, ожидается ослабление мер в сфере миграции, что приведет к приезду рабочих из других стран, заключил эксперт.

Ранее Орешкин назвал способ решить проблему дефицита кадров в России.

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