Орешкин назвал способ решить проблему дефицита кадров в России

Решить проблему нехватки рабочих рук в России можно за счет роботизации, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

«При активном росте заработных плат в экономике, и он же не остановится, он будет продолжаться, автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее», — сказал он.

За последний год в России заметно прибавилось вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Отечественные работодатели стали больше предлагать «синим воротничкам». Так, число предложений рабочим и представителям массового найма с ежемесячными выплатами от 100 тыс. рублей за период выросло на 15%, достигнув 21% в общем объеме. Сильнее всего за период выросло число предложений с окладом от 100 тыс. рублей для сварщиков (+53%), кладовщиков (+44%) и специалистов отдела технического контроля (+35%).

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