Россиянам объяснили, как получить замороженную пенсию единой выплатой

С будущего года жители России смогут получить замороженную в 2014 году пенсию в размере до 412 тыс. рублей, сегодня потолок установлен на отметке в 351 тыс. рублей. Однако обычно сумма выходит значительно ниже – в среднем 63 тыс. рублей, а чтобы ее получить, необходимо обратиться в Пенсионный фонд, объяснил 360.ru руководитель бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко.

Эксперт пояснил, что речь идет о накопительной части, сформированной из обязательных страховых взносов. Если накопленная сумма не превышает порог, то нужно обратиться в ПФР с заявлением о единоразовой выплате – лично или через «Госуслуги». Понадобятся СНИЛС, паспорт и другие документы.

«Если ваши накопления превышают новый порог, вы не сможете получить их единовременно и должны будете выбрать другой способ получения, например, в виде ежемесячной доплаты к пенсии», — объяснил Шумейко.

Все детали можно уточнить в Пенсионном фонде, но в любом случае нужно учитывать предельный размер выплаты, который напрямую зависит от средней зарплаты россиян и фиксированной суммы пенсии. Все эти критерии пересматриваются каждый год, и если накопленная сумма ниже установленного порога – деньги выплатят единоразово, заключил бухгалтер.

Напомним, женщины могут получить выплаты в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Минтруд отмечает, что около 98% россиян, имеющих право на накопительную пенсию, предпочитают получать ее в виде единовременной выплаты.

Россиянам ранее назвали способы самостоятельно увеличить выплаты к пенсии.