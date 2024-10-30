Россияне смогут получить замороженную в 2014 году пенсию единой выплатой

В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений, замороженных в 2014 году. Об этом пишет газета «https://iz.ru/1781693/milana-gadzhieva/vzyat-na-vznos-rossiyane-smogut-razom-zabrat-do-412-tys-rublej-pensionnyh-nakoplenij» target=«_blank»>«Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы Минтруда.

Согласно материалу издания, в 2024 году россияне могут единоразово забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей, однако в следующем году максимальный размер будет повышен на 17%, до 412 тысяч. Это обусловлено изменением методики расчета и назначения выплаты.

В Минтруде напомнили, что с 2014 по 2025 год в России действует мораторий на направление взносов на накопительную пенсию. Сформированные до 2014 года накопления продолжают инвестироваться, поэтому объем средств на лицевых счетах граждан растет. Для получения выплат необходимо подать заявление. Возраст для получения выплат — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это означает, что выплаты назначаются до достижения возраста, когда можно получить страховую пенсию (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин).

В ведомстве разъяснили, что пенсионные накопления могут быть предоставлены в формах единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты с равными ежемесячными платежами в течение установленного гражданином периода, но не менее 10 лет, а также в виде накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно в течение неограниченного срока.

Как отметили в Минтруде, около 98% россиян, имеющих право на накопительную пенсию, предпочитают получать ее в виде единовременной выплаты.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, что для расчета размера единовременной пенсионной выплаты нужно умножить два показателя: ожидаемый период дожития (условный срок жизни человека после выхода на пенсию) и федеральный прожиточный минимум пенсионера.

Как пишут «Известия», в 2025 году прожиточный минимум пенсионера увеличится до 15 300 рублей в месяц, а ожидаемый период дожития составит 270 месяцев. В результате размер единовременной выплаты достигнет 412 000 рублей.

По информации Минтруда, с увеличением порога единовременной выплаты также увеличится и число граждан, которые смогут получить все свои накопления сразу. Ожидается, что в 2025 году единовременную выплату получат 713 тысяч человек.

29 октября кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что россияне могут получить выплаты из своих пенсионных накоплений через дистанционные каналы, обратившись к страховщику — в негосударственный пенсионный фонд или Социальный фонд России, с 60 лет, а россиянки — с 55 лет.

Ранее россиянам пообещали доплату при низкой пенсии.