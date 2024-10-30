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Россиянам назвали способы самостоятельно увеличить выплаты к пенсии

Экономист Беляев посоветовал открыть вклад, чтобы увеличить выплаты к пенсии

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Самый простой способ увеличить выплаты к своей пенсии — открыть и вести банковский вклад. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Однако и для ведения вклада должны быть выполнены несколько важных правил, отметил эксперт. Для начала, вклад нужно открыть задолго до выхода на пенсию — должен быть длительный период накопления.

Также экономист отметил, что нужно рационально тратить и разумно копить до выхода на пенсию. Однако он обратил внимание, что не нужно жертвовать своим комфортом ради будущей пенсии и излишне себя ограничивать. Беляев посоветовал откладывать 10% практически от любого вида доходов, кроме минимального.

Эксперт призвал сделать накопления таким же первоочередным платежом, как плата за квартиру, например. То есть при получении зарплаты, определенную часть нужно стабильно отдавать под процент в банк.

Специалист посоветовал через некоторое время после открытия вклада и достижения определенной суммы накопления включать страховой продукт. Это обезопасит деньги в случае болезни или несчастного случая.

Беляев посоветовал также рассмотреть возможность софинансирования от государства для дополнительной защиты будущей пенсионной подушки.

Ранее россиянам рассказали, как получить выплаты из пенсионных накоплений.

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