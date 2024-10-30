Путин поручил оценить прогнозы неэнергетического экспорта России

Президент России Владимир Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта до 2030 года. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Оценкой прогнозных объемов экспорта займется правительство РФ. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и власти регионов. Доклад о проделанной работе нужно будет представить до 1 апреля 2025 года.

Из поручения также следует, что при необходимости правительству также нужно подготовить предложения по увеличению объема экспорта неэнергетических товаров. Это нужно для достижения к 2030 году плановых показателей прироста объема поставок.

До этого Путин поручил правительству разработать меры поддержки экспорта высокотехнологичной промышленной продукции. Кабмину необходимо предусмотреть возможность предоставления кредитов на льготных условиях на срок более трех лет иностранным покупателям этой продукции, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора.

Ранее Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров в мире.