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Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров в мире

Путин поручил разработать программу для продвижения товаров из России за рубежом

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Российскому экспортному центру» к концу текущего года разработать и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение отечественных товаров за рубежом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил заинтересованным органам власти уделить внимание общим подходам по организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в других странах.

На заседании в сентябре президент похвалил существующую программу «Сделано в России», но заявил о необходимости расширять ее охват. Путин подчеркнул, что отечественные товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для иностранных покупателей.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают всестороннюю государственную поддержку при выходе на международные рынки. Среди множества инструментов, доступных экспортерам, — региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом, которые помогают находить иностранных клиентов и анализировать зарубежные рынки. Подробнее о проекте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин сообщил о резком росте заявок на регистрацию товарных знаков в России.

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