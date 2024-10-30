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Путин поручил поддержать экспорт высокотехнологичной продукции из России

Путин поручил утвердить меры поддержки экспорта высокотехнологичной продукции

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Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки экспорта высокотехнологичной промышленной продукции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета говорится, что кабмин совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, комиссиями Госсовета по направлениям «Международная кооперация и экспорт», «Экономика и финансы» и при участии Банка России должны разработать и утвердить комплекс соответствующих мер.

Согласно поручению, необходимо предусмотреть возможность предоставления кредитов на льготных условиях на срок более трех лет иностранным покупателям этой продукции, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора.

Президент также поручил обеспечить поддержку жизненного цикла российской продукции за рубежом, включая сервисное и гарантийное обслуживание, поставку компонентов и создание за пределами территории РФ инфраструктуры для ее поддержки.

Финансирование этих мер необходимо предусмотреть на период с 2025 по 2030 годы, срок исполнения поручения – 30 декабря этого года.

Кроме того, Путин поручил разработать и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение отечественных товаров за рубежом.

Ранее в «Ростехе» заявили о возможности остановки экспорта высокотехнологичной продукции.

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