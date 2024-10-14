ВОЗ предупредила о 20-часовых отключениях электричества на Украине предстоящей зимой

Отключения электроэнергии на Украине могут продлиться до 20 часов в сутки предстоящей зимой. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на ее сайте.

«Этой зимой на Украине могут произойти 20-часовые отключения электроэнергии, что может иметь тяжелые последствия», — отмечается в документе.

По данным ВОЗ, сильнее всего могут пострадать городские районы, где от энергетической системы часто зависит подача тепла, горячей воды и света.

2 октября председатель Союза потребителей коммунальных услуг страны Олег Попенко заявил, что на Украине ожидается двукратный рост стоимости электричества в течение двух-трех лет.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии в стране грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство Украины отмечало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко предупредил, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее в Раде призвали украинцев не строить иллюзий по поводу отключений света зимой.