Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВОЗ предупредила о 20-часовых отключениях электричества на Украине предстоящей зимой

ВОЗ: отключения электроэнергии на Украине зимой могут достигать 20 часов в день

close
Denis Balibouse/Reuters

Отключения электроэнергии на Украине могут продлиться до 20 часов в сутки предстоящей зимой. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на ее сайте.

«Этой зимой на Украине могут произойти 20-часовые отключения электроэнергии, что может иметь тяжелые последствия», — отмечается в документе.

По данным ВОЗ, сильнее всего могут пострадать городские районы, где от энергетической системы часто зависит подача тепла, горячей воды и света.

2 октября председатель Союза потребителей коммунальных услуг страны Олег Попенко заявил, что на Украине ожидается двукратный рост стоимости электричества в течение двух-трех лет.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии в стране грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство Украины отмечало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко предупредил, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее в Раде призвали украинцев не строить иллюзий по поводу отключений света зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами