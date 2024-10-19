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В трех районах Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии

«РБК-Украина»: в Сумской области экстренно ввели аварийные отключения света

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Украинские власти экстренно ввели аварийные отключения электроэнергии на территории Сумской области. Об этом пишет «РБК-Украина».

По информации журналистов, без света временно остались жители Конотопского и Шосткинского районов. То же касается людей в ряде населенных пунктов Сумского района.

Утром 19 октября военная администрация Сумской области сообщила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры на территории региона. Строения получили урон в результате взрывов.

Чиновники уточнили, что из-за этого в нескольких населенных пунктах Шосткинского района пропал свет. Власти приняли решение развернуть штаб по ликвидации последствий ЧП, направив на места происшествий сотрудников профильных служб.

16 октября на большей части Николаевской области Украины, в том числе в ее административном центре, ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной послужило повреждение местных высоковольтных сетей.

Как рассказали в пресс-службе оператора «Николаевоблэнерго», специалисты сразу приступили к восстановительным работам. Тем не менее с отключениями света столкнулись около 272 тыс. абонентов.

Ранее жителей Украины предупредили о 20-часовых отключениях света предстоящей зимой.

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