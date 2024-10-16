Аварийные отключения света ввели в Николаевской области на юге Украины

Аварийные отключения электроэнергии введены в городе Николаеве и большей части Николаевской области на юге Украины из-за повреждений высоковольтных сетей. Об этом сообщает сетевой оператор «Николаевоблэнерго».

Отмечается, что в общей сложности без электричества остаются около 272 тысяч потребителей.

В «Николаевоблэнерго» заверили, что специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве на юге Украины, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия, уничтожению 10 единиц бронированной техники, в том числе шести танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе прекращено.

15 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пять ударов были нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар из-за попадания в емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины.