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Аварийные отключения электроэнергии ввели в одной из областей Украины

«Полтаваоблэнерго»: аварийные отключения света ввели в Полтавской области

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской области на Украине. Об этом сообщает сетевой оператор «Полтаваоблэнерго» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По распоряжению «Укрэнерго», 23 октября в области применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт», — говорится в публикации.

Причины применения отключений не приводятся.

19 октября украинские власти экстренно ввели аварийные отключения электроэнергии на территории Сумской области. По информации журналистов, без света временно остались жители Конотопского и Шосткинского районов.

16 октября на большей части Николаевской области Украины, в том числе в ее административном центре, ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной послужило повреждение местных высоковольтных сетей.

Как рассказали в пресс-службе оператора «Николаевоблэнерго», специалисты сразу приступили к восстановительным работам. Тем не менее с отключениями света столкнулись около 272 тыс. абонентов.

Ранее жителей Украины предупредили о 20-часовых отключениях света предстоящей зимой.

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