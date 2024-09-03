Арестованы активы «Газпрома» в Нидерландах

Окружной суд Гааги наложил обеспечительный арест на акции нидерландской компании Wintershall Noordzee B.V (одна из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе), принадлежащие «Газпрому». Об этом сообщила российская компания, передает «Интерфакс».

Суд арестовал принадлежащие «Газпрому» 50% в Wintershall Noordzee, которую российская компания пытается продать. «Газпром» требует отменить это решение.

Такая мера была принята в качестве обеспечения иска украинской управляющей компании (УК) «Славутич-инвест», которая пытается получить компенсацию за свои земельные участки на новых регионах РФ.

В мае 2023 года Хозяйственный суд Запорожской области, куда обратился «Славутич», обязал российскую сторону выплатить компании компенсацию в $15 млн.

В августе высший антикоррупционный суд Украины принял решение передать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который принадлежал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, в государственную собственность.

Ранее в России нашли таинственную компанию, которая за год заработала 3,4 т рублей.