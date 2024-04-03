Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя

Россия по итогам 2023 года вошла в топ-10 крупнейших покупателей алкоголя из-за рубежа, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.

Страна поднялась на девятую строчку рейтинга с одиннадцатой, нарастив импорт алкоголя почти на 19%. Всего за год РФ закупила у других стран товара на $2,2 млрд. Причем половина этой суммы пришлась на вино, которое стало главным горячительным напитком в российском импорте.

Лидером среди любителей импортного алкоголя в 2023-м стали США. Штаты приобрели зарубежных спиртных напитков на $26 млрд, что составляет около 29% от всего «горячительного» импорта в мире.

Второе место сохранила за собой Великобритания с $7,2 млрд алкогольного импорта. Тройку замыкает Германия, закупившая в прошлом году иностранного алкоголя на $5,3 млрд.

В топ-10 также вошли Китай ($4,7 млрд), Франция ($3,9 млрд), Нидерланды ($3,5 млрд), Канада ($3,4 млрд), Япония ($2,7 млрд) и Испания ($2 млрд).

До этого сообщалось, что пиво в российских магазинах может подорожать до 15% в апреле.

Ранее россиян предупредили о подорожании коньяка.