Италия стала главным европейским продавцом вина в Россию впервые с 2014 года

Италия стала крупнейшим европейским продавцом вина в Россию впервые за последние 10 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужб Европы.

По итогам января объем итальянского экспорта этого алкогольного напитка в РФ составил €19,8 млн в денежном выражении. В феврале стране удалось удержать свое лидерство. За последний зимний месяц Италия поставила в Россию вина на рекордные для себя €27,3 млн.

До этого в последний раз Италия занимала первую строчку по объему поставок вина в РФ в июле 2014 года.

В прошлом году Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя. Страна заняла девятую строчку в рейтинге, нарастив закупки алкоголя из других стран почти на 19%.

До этого в России зафиксировали рост продаж игристых вин.

Ранее Минпромторг РФ поддержал увеличение ввозной пошлины на вино из стран НАТО.