Россияне будут платить налог на доход от вкладов свыше 210 тысяч рублей

Под налог с процентов по вкладам по итогам текущего года подпадут доходы от них размером более 210 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Как отмечает издание, Центральный банк (ЦБ) России поднял ключевую ставку с 19 до 21%, в результате чего изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил «Известиям», что сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 млн рублей. Однако цифра индивидуальна для каждого вкладчика и разнится в зависимости от условий банков.

25 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 19 до 21%, что стало рекордным значением с 2002 года. Регулятор объяснил это высоким уровнем инфляции.

Решение ЦБ частично совпало с прогнозом участников финансового рынка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После повышения ключевой ставки российские банки также начали поднимать процентные ставки.

Ранее экономист спрогнозировал ставки по вкладам на конец года.