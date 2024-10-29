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Поставки сливочного масла в Россию за три года рухнули в несколько раз

RTVI: импорт сливочного масла в Россию за три года упал в четыре раза

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Depositphotos

За последние три года поставки сливочного масла в Россию из-за рубежа рухнули в четыре раза. Об этом пишет RTVI со ссылкой на базу данных статистики международной торговли ООН.

По итогам 2021 года объем импорта продукта на российский рынок составит 38,5 тыс. тонн. В 2023-м показатель просел до 9 тыс. тонн. По итогам января — августа текущего года поставки составили порядка 7 тыс. тонн.

В денежном выражении импорт сократился более чем втрое — с порядка $157 млн в 2021-м до $46,8 млн по результатам 2023-го. За восемь месяцев текущего года показатель составил $42,8 млн.

В статистике не учитывался импорт из Белоруссии. Страна является ключевым поставщиком сливочного масла в Россию.

С начала года цены на сливочное масло в российских магазинах подскочили на порядка 70%. Стоимость продукта выросла по всей производственной цепочке.

Ранее спрос на домашние маслобойки в России взлетел в 1,5 раза.

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