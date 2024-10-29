Россияне скупают домашние маслобойки из-за взлетевших цен на масло

В России резко вырос спрос на домашние маслобойки из-за подорожания сливочного масла, сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за того, что цены на продукцию выросли на 23%, россиянам стало выгоднее готовить ее в домашних условиях.

Маслобойки для личного пользования стоят от 1,5 до 15 тысяч рублей. Люди делятся между собой рецептами крафтового масла и придумывают свои варианты: с чесноком, паприкой и другими приправами.

Причину роста цен назвали в «Союзмолоке»: все дело в росте себестоимости производства от сырья до переработки. Себестоимость масла к августу выросла на 16%, зарплаты сотрудников — на 24%, а затраты на закупку сырья — почти на 20%.

Резкий рост стоимости также обусловлен попытками сдерживания цен: в 2023 году масло подорожало на 3,5%, а стоимость продовольствия в общем увеличилась на 8,9%.

28 октября в Минсельхозе России сообщили, что оптовые цены на масло снижаются, вследствие чего подешевеет и продукция в магазинах. На это повлияло открытие поставок из Индии и Ирана.

Ранее житель Самары попытался вынести из продуктового магазина 21 пачку масла.