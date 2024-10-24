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В «Союзмолоке» назвали причины роста цен на сливочное масло на 70%

«Союзмолоко»: стоимость сливочного масла растет по всей производственной цепочке

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Depositphotos

Стоимость сливочного масла растет по всей производственной цепочке. Так в «Союзмолоке» объяснили подорожание продукта на 70% с 2023 года, передает KP.RU.

«Себестоимость производства масла растет по всей цепочке — от сырья до переработки. В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%», — сообщили в организации.

Отмечается, что за 2023 год спрос на масло вырос на 7%, а только за первые семь месяцев 2024 года — еще на 2%. Другим фактором специфически сильного роста цен именно на сливочное масло названа его молокоемкость — 20-30 литров молока на 1 кг продукта — и рост производства сливок, ведущий к сокращению объема оставшегося на создание сливочного масла молока.

До этого сообщалось, что Россия с начала года нарастила импорт сливочного масла на 9%.

Ранее россиянам назвали неочевидный плюс скачка цен на сливочное масло.

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