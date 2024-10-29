Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали брать ипотеку на более долгие сроки

«Банки.ру»: средний запрашиваемый срок ипотеки вырос до 25 лет

close
Depositphotos

За последний год средний запрашиваемый срок ипотеки в России вырос с 21 года до 25 лет (данные на август). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Банки.ру».

«Заемщики и банки были вынуждены удлинять сроки ипотеки — как в целях обеспечения приемлемого размера ежемесячного платежа, так и для соблюдения требований ЦБ к показателю долговой нагрузки», — пояснили аналитики.

Размер среднего первоначального взноса за 12 месяцев также вырос и достиг 30% против 27% годом ранее. Самые крупные первые взносы россияне вносили по ипотеке с господдержкой — 42%. Наименьшие взносы фиксировались по IT-ипотеке — в среднем 24%.

При этом число заявок на ипотеку в этом году просело почти на треть по сравнению с 2023 годом. Исключение составил период с мая по июль: в эти три месяца наблюдался всплеск спроса в связи с окончанием льготных программ.

До этого россиянам посоветовали повременить с продажей квартир. Экономисты рекомендуют подождать снижения ипотечных ставок.

Ранее экономист оценил вероятность массового невозврата ипотек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами