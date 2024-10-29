Экономист оценил вероятность массового невозврата ипотек

Риска массового невозврата россиянами ипотек в ближайшие десятилетия нет. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Конечно, небольшой рост возможен в отдельные годы, но он не будет критичным для экономики. Это связано с действием в постковидный период массовых льготных ипотек и дополнительных льгот от застройщиков, которые увеличивали стоимость жилья, а, соответственно, и платежи по таким ипотекам. Однако в данном случае следует отметить, что ЦБ очень внимательно отслеживает тенденции на разных рынках банковских продуктов, в том числе и на рынке ипотек: в частности, были ужесточены требования к банкам при выдаче жилищных кредитов с небольшим первоначальным взносом или заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки», — отметил Балынин.

По его словам, это стимулирует банки ответственнее выдавать россиянам ипотеки. Поэтому экономист счел, что предпринимаемых решений во избежание массовых невозвратов жилищных кредитов достаточно. Для предупреждения такого сценария Балынин призвал постоянно мониторить ситуацию с выдачей ипотек, в том числе льготных: в случае необходимости можно повышать необходимую долю первоначального взноса.

Он посоветовал также установить обязательный первоначальный взнос в 40-50% по льготным программам в случае ухудшения ситуации с возвратами ипотек.

Балынин уточнил, что если человек не может вернуть ипотечный кредит, есть риск лишиться дома или квартиры, находящегося в залоге у банка. Поэтому экономист призвал россиян крайне ответственно подходить к приобретению жилья в ипотеку, соизмеряя свои будущие платежи по обслуживанию такого кредита и потенциальные доходы. Причем при определении своих доходов экономист посоветовал придерживаться максимально консервативного сценария: такой подход минимизирует риски невозврата.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. По мнению экономистов, ставки по ипотеке вырастут до 22-29%. Подробнее — в нашем материале.