Аналитики ожидают в октябре рекордный объем экспорта пшеницы из РФ

Экспорт пшеницы из России в октябре 2024 года может достичь рекордных 5,9 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в «Русагротрансе».

В октябре 2024 года (с учетом стран ЕАЭС) прогноз экспорта пшеницы повышен с 5,53 млн тонн до 5,9 млн тонн, что является рекордом для месячного объема вывоза по сравнению с прошлым годом (5,12 млн тонн).

По итогам июля — октября 2024 года вывоз пшеницы из РФ может составить около 20,8 млн тонн.

В министерстве сельского хозяйства сообщали, что экспорт зерна из России в прошлом сезоне составил 72 млн тонн (в том числе 54,1 млн тонн пшеницы).

В России ранее повысили экспортную пошлину на пшеницу до 1 246 рублей за тонну.

До этого сообщалось, что по состоянию на конец августа 2024 года Россия вошла в число трех крупнейших экспортеров пшеницы в Китай, поставив данной продукции на сумму $17,9 миллиона.

Ранее в России признали вероятность снижения урожая пшеницы.