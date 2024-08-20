В России признали вероятность снижения урожая пшеницы

В России признали, что окончательные данные о продовольственных запасах страны могут отличаться от прогнозируемых 86 млн тонн пшеницы в сторону уменьшения. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает «Прайм» .

По словам министра, приоритетной задачей остаётся обеспечение внутреннего спроса.

«По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения», — отметила Лут.

При этом она уточнила это экспорт будет отталкиваться лишь от цифр собранного урожая.

В июле ФАО оценивало урожай пшеницы в РФ на уровне 84 млн тонн после рекордных 92,8 млн в прошлом году. За 2023-2024 сельхозсезон страна экспортировала рекордные 55,3 млн тонн пшеницы, составив более четверти мирового рынка.

Такая зависимость привела к росту цен на Чикагской товарной бирже на фоне заморозков в российских регионах весной.

Ранее Гладков заявил о победе в «битве за урожай» в Белгородской области.