Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России будет повышена до 1 246 рублей за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Соответствующие изменения вступят в силу со 2 октября, сообщили в министерстве. На данный момент ставка за тонну составляет 1 076 рублей.

Пошлина на ячмень составит 190,8 рубля. Кроме того, будет пошлина на кукурузу будет повышена до 2 тыс. 786,2 рубля с 292,7 рубля за тонну.

До этого в таможне сообщили, что по состоянию на конец августа 2024 года Россия вошла в число трех крупнейших экспортеров пшеницы в Китай, поставив данной продукции на сумму $17,9 миллиона.

Отмечалось, что Китай в первом полугодии 2024 года купил российской пшеницы на $38,9 млн, что более чем в 8 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее Египет закупил крупную партию российской пшеницы.