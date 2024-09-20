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Россия стала одним из лидеров по поставкам пшеницы в Китай

Таможня: Россия вошла в тройку главных экспортеров пшеницы в Китай

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Валерий Морев/РИА Новости

По состоянию на конец августа 2024 года Россия вошла в число трех крупнейших экспортеров пшеницы в Китай, поставив данной продукции на сумму $17,9 миллиона. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Главного таможенного управления Китая.

В рейтинге крупнейших поставщиков Россия находится на третьем месте, уступая лишь Канаде и США. Канада экспортировала пшеницу на общую сумму $56,3 миллиона, а США — на $24,7 миллиона. При этом Россия обошла Казахстан ($12,2 миллиона ) и Австралию ($10,5 миллиона).

Поставки российской пшеницы в Китай продолжают расти на протяжении нескольких месяцев. В июле объем экспорта пшеницы и меслинf, который представляет собой смесь пшеницы и ржи, увеличился в 5,5 раз. В результате объем поставок в этом месяце достиг 35,9 тысячи тонн.

Эксперты оценили стоимость поставок российской пшеницы и меслина в Китай в июле на уровне $9,4 миллиона, что в годовом выражении составляет рост в 5,4 раза. При сравнении с июньскими данными объем поставок увеличился на 44,7% в физическом выражении и на 46,9% по денежным показателям.

Отмечалось, что Китай в первом полугодии 2024 года купил российской пшеницы на $38,9 млн, что более чем в 8 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы и ячменя.

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