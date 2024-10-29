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Россиянам посоветовали не продавать квартиры сейчас

Экономист Ермилова: лучше не продавать квартиру до снижения ипотечных ставок

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Собственникам вторичных квартир лучше подождать с продажей до снижения ставок по ипотеке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала
доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Она пояснила, что спешка может привести к продаже недвижимости по низкой цене.

«В основном квартиры приобретаются с использованием ипотечного кредитования, а оно в этом году очень сильно подорожало. Это связано с ростом ключевой ставки. Классические программы кредитования стали невыгодными. Существенные переплаты и большие ежемесячные платежи снизили спрос. А льготные программы в основном не распространяются на вторичное жилье. Поэтому если у продавца была необходимость продать жилье, то он мог столкнуться с тем, что для этого надо будет снизить цену и не всегда обоснованно», — пояснила экономист.

По ее словам, если нет необходимости в быстрой продаже, лучше подождать до стабилизации рынка кредитования. Второй вариант — оставить объявление о продаже, но не снижать цену, если у продавца есть время, заключила Ермилова.

По оценке коммерческого директора сервиса Яндекс Недвижимость Евгения Белокурова, с октября 2023 года средний уровень скидок на квартиры в Москве составил почти 4%. По прогнозу эксперта, из-за повышения ключевой ставки по ипотеке дисконт вырастет до 4,5-5%.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции. К чему это приведет — в нашем материале.

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