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Покупателям квартир пообещали скидки из-за повышения ключевой ставки

Эксперт по жилью Белокуров: скидки на квартиры вырастут до 5% из-за решения ЦБ

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Продавцы вторичного жилья все чаще готовы делать скидки из-за повышений ключевой ставки. За последний год, с октября 2023 года, средний уровень дисконтов в Москве достиг почти 4%. Рост ключевой ставки до 21% увеличит скидки до 4,5-5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

«25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%, что может привести к дальнейшему росту дисконтов как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости. Ожидается, что в некоторых крупнейших городах в ближайшей перспективе скидки могут увеличиться еще на 0,5-1 процентный пункт. В более долгосрочной перспективе повышение ключевой ставки направлено на охлаждение кредитования», — отметил эксперт.

По его словам, хотя ставка достигла рекордных уровней, это не приведет к резкому снижению цен на недвижимость. По мнению Белокурова, основной покупательский интерес все еще сосредоточен на приобретении жилья для личного использования, а не в инвестиционных целях.

Белокуров добавил, что значительное количество покупателей по-прежнему готовы использовать собственные средства или крупные первоначальные взносы для покупки жилья, что может помочь смягчить повышение ипотечных ставок.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции. К чему это приведет — в нашем материале.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%.

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