Путин поинтересовался, на чем ездит министр финансов

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у главы Минфина Антона Силуанова, на чем он ездил в отпуск в Крым. Такой вопрос он задал в ходе совещания с кабмином в среду, 7 августа.

На опубликованных кадрах со встречи политиков видно, что сначала министр не ответил на вопрос президента, сказав лишь, что «каждый год старается на себе прочувствовать изменения в туристической отрасли».

«Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили?», — повторно уточнил Владимир Путин.

В итоге Силуанов ответил, что ездил «на двухколесном транспорте». Он добавил, что на себе почувствовал улучшение качества дорог.

7 августа президент принял участие в совещании с кабмином. На нем Владимир Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем.

До этого, 16 июля, Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева». На опубликованных в Сети кадрах было видно, как глава государства едет за рулем черной Lada Aura. При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

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