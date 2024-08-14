В Минфине объяснили финансовую устойчивость РФ

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», заявил о наличии у России крепкого финансового щита, благодаря которому стране удается выдерживать оказываемое финансовое давление. Его слова передает ТАСС.

«Нам важно, чтобы у нас сформировался этот финансовый щит, чтобы все те финансовые давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим щитом», — сказал министр, добавив, что сейчас так и происходит.

Силуанов отметил, что недружественные страны предполагали, что финансовое давление «разнесет в клочья» российскую экономику, но этого не произошло благодаря крепкой и устойчивой финансовой базе и финансовой инфраструктуре.

В конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны.

Комментируя ситуацию с повышением ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов, Набиуллина заявила о реализации всех четырех триггеров для повышения ключевой ставки. Речь идет об устойчивом росте инфляции, сохранении потребительной активности на прежнем уровне, появлении новых рисков на фоне санкций и росте жесткости рынка.

Ранее Путин поинтересовался, на чем ездит министр финансов.