Путин заявил, что власти усилят борьбу с мошенничеством при кредитовании

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с мошенничеством в потребительском кредитовании будет развиваться более активно. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан», — сказал он.

Путин подчеркнул, что дополнительна будет усилена борьба с мошенничеством в этой сфере.

По его словам, правительство и Банк России сейчас готовят изменения в законодательство на этот счет.

Также Путин отметил, что несмотря на достаточно высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в России продолжает расти быстрыми темпами. Глава государства добавил, что необходимо обеспечивать устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля. Путин также заявил, что за восемь месяцев 2024 года индустриальный рост в России составил 4,5%.

Ранее в ЦБ сообщили, что годовая инфляция может снизиться до 4,5-5% в следующем году.