Путин рассказал о ситуации с корпоративным кредитованием в России

Несмотря на достаточно высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в России продолжает расти быстрыми темпами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости»

Глава государства отметил, что необходимо обеспечивать устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.

Также Путин заявил, что за восемь месяцев 2024 года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%.

25 октября в ходе пресс-конференции председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на счетах российских банков размещено 116 триллионов рублей от компаний и физических лиц. Эти средства не простаивают бездействуя, а представляют собой основной источник для кредитования.

Ранее в ЦБ сообщили, что годовая инфляция может снизиться до 4,5–5% в следующем году, до 4% — в 2026 году.