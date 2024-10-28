Цена нефти марки Brent упала до $71 за баррель

Цена нефти марки Brent достигла $71 за баррель, потеряв 6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 13:03 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,79%, до $71,25 за баррель, а до этого показатель достигал ровно $71 доллара впервые с 1 октября.

26 октября старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев прогнозировал, что стоимость нефти Brent до конца года будет находиться в коридоре $75-85.

Российская сырая нефть марки Urals в портах на Балтике и Черном море в начале октября подорожала до $65 за баррель. Это на $5 выше установленного западными странами потолка.

До этого сообщалось, что главные покупатели российской нефти стали отказываться от поставок. Речь идет о странах Азии. С начала года поставки российской нефти в регион упали на 5%.

Ранее главные покупатели российской нефти стали отказываться от поставок.