Главные покупатели российской нефти стали отказываться от поставок

С начала года страны Азии сократили закупки российской нефти на 5%, до 3,24 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Vortexa. В результате доля РФ в общем импорте сократилась до 14,1% с 14,6% годом ранее.

Регион сегодня является ключевым рынком сбыта российской нефти с доставкой морем. По последним данным, на азиатские страны приходится 95% всего морского экспорта энергоносителя из РФ.

Кроме того, в январе — сентябре Азия также снизила импорт нефти из Саудовской Аравии. Просадка составила 7%, до 4,93 млн б/с. Доля страны в суммарных поставках упала до 21,4% против 22,7%.

Между тем другие крупнейшие импортеры нефти в Азию — ОАЭ (доля 13%), Ирак (10%) и США (7%) — нарастили объемы поставок на азиатский рынок суммарно на 250 тыс. б/с.

За последние четыре недели экспорт российской нефти вырос до максимума с конца июня, до 3,47 млн б/с.

Ранее сообщалось, что России удалось удержать лидерство по поставкам нефти в Индию.