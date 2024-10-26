Цены на российскую нефть останутся выше установленного Западом потолка до конца года

Стоимость российской нефти Urals до конца года будет находиться в коридоре $65-75 за баррель, прогнозирует старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

«Мы ожидаем, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цену Brent в диапазоне $75-85 за баррель, Urals – в диапазоне $65-75 за баррель», — говорится в аналитической заметке.

Нефтяные котировки могут подскочить выше, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути, отметил эксперт.

Российская сырая нефть марки Urals в портах на Балтике и Черном море в начале октября подорожала до $65 за баррель. Это на $5 выше установленного западными странами потолка.

До этого сообщалось, что главные покупатели российской нефти стали отказываться от поставок. Речь идет о странах Азии. С начала года поставки российской нефти в регион упали на 5%.

Ранее стало известно, что России удалось удержать лидерство по поставкам нефти в Индию.