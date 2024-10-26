Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на российскую нефть останутся выше установленного Западом потолка до конца года

УК «Первая»: российская нефть Urals будет торговаться по $65-75 до конца года

close
Martin Meissner/AP

Стоимость российской нефти Urals до конца года будет находиться в коридоре $65-75 за баррель, прогнозирует старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

«Мы ожидаем, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цену Brent в диапазоне $75-85 за баррель, Urals – в диапазоне $65-75 за баррель», — говорится в аналитической заметке.

Нефтяные котировки могут подскочить выше, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути, отметил эксперт.

Российская сырая нефть марки Urals в портах на Балтике и Черном море в начале октября подорожала до $65 за баррель. Это на $5 выше установленного западными странами потолка.

До этого сообщалось, что главные покупатели российской нефти стали отказываться от поставок. Речь идет о странах Азии. С начала года поставки российской нефти в регион упали на 5%.

Ранее стало известно, что России удалось удержать лидерство по поставкам нефти в Индию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами