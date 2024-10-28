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На Украине заявили, что получат помощь от ЕС и G7 в размере $50 миллиардов

Шмыгаль: Украина получит $50 миллиардов от Евросоюза и G7

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальных сетях написал о том, что страна получит $50 миллиардов за счет российских активов от Европейского союза (ЕС) и G7 в текущем году.

«Они станут основой нашей финансовой устойчивости в обозримом будущем», — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что данные средства начнут поступать на Украину до конца 2024 года.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщала , что дефицит бюджета Украины в 2024 году составит $37,6 млрд, или 19,4% ВВП. Она также уточнила, что в текущем году дефицит достигает 20,6% ВВП. По ее словам, в 2025 году Киев рассчитывает на $944 млн финансовой помощи от международных партнеров. Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе заявлял, что прямые потери страны в ходе боевых действий составили $326 млрд.

Ранее Брюссель начал рассматривать возможность выдачи Украине многомиллиардного кредита.

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