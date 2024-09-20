На Украине оценили дефицит бюджета на 2025 год

Дефицит бюджета Украины в следующем году запланирован в размере $37,6 млрд или порядка 19,4% ВВП. Об этом пишет депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

В текущем году дефицит украинского бюджета составляет 20,6% ВВП, уточнила спикер.

По словам Геращенко, в 2025-м Киев рассчитывает получить от партнеров финансовую поддержку в размере $944 млн. Донорская поддержка необходима экономике Украины, подчеркнула депутат.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в рамках помощи Украине предоставит ей кредит в размере €35 млрд. Накануне также стало известно, что Евросоюз выделит €160 миллионов на поддержание украинской энергетической инфраструктуры. Около €100 млн из этих средств взято из прибыли от замороженных активов РФ.

Ранее МВФ начал пятый пересмотр программы финансирования Украины.