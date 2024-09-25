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Брюссель рассмотрит возможность выдачи Украине многомиллиардного кредита

ЕС может одобрить кредит для Киева в размере $35 млрд под замороженные активы РФ

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Global Look Press

Европейский Союз приступил к согласованию предложения ЕК о кредите Украине на €35 млрд. с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом пишет РИА Новости.

Постоянные представители стран-членов начали обсуждение этого механизма, включающего создание специального кредитного инструмента. Предложение предусматривает увеличение срока заморозки российских активов с 6 до 36 месяцев для гарантий погашения кредита, что требует единогласия в Совете ЕС.

«Использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов», — отмечается в повестке встречи.

«ЕС и страны G7 твердо намерены предоставить Украине кредит до конца года в рамках согласованного на $50 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов на $300 млрд, главным образом в Euroclear Бельгии», — пишет издание.

До этого стало известно, что государственный долг Украины к концу 2024 года достигнет 101,8% ВВП, а дефицит бюджета — 19,4% ВВП к концу 2025 года. Основной источник доходов — налоговые поступления, которые покроют чуть более половины всех расходов. Минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. гривен.

Ранее Западе испугались последствий провала на Украине.

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