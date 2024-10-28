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В проливе Босфор приостановили движение судов

Минтранс Турции: судоходство в проливе Босфор приостановлено из-за тумана

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Движение судов через пролив Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за тумана. Об этом сообщается на странице минтранса Турции в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что судоходство было приостановлено в качестве меры предосторожности. При этом неизвестно, распространяются ли ограничения на рейсы паромов, курсирующих внутри пролива между европейским и азиатским побережьями Стамбула.

16 октября минтранс Турции также сообщал о приостановке транзита судов через Босфор из-за тумана. Тогда в очереди ожидали около 100 судов.

12 октября Босфорский пролив был закрыт для движения кораблей в обе стороны из-за поломки судна.

3 октября в проливе Босфор столкнулись два сухогруза. 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, который шел из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся с 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, который следовал из Испании в Батуми.

Ранее в украинском порту конфисковали сухогруз, шедший под флагом Камеруна.

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