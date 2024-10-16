Минтранс Турции сообщил о приостановке транзита судов через Босфор из-за тумана. Предупреждение было размещено на странице турецкого ведомства в социальной сети X.

«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана», — сообщили в ведомстве.

В очереди ожидают около 100 судов. Туман также привел к временному прекращению движения паромов в Стамбуле по некоторым маршрутам.

12 октября Босфорский пролив был закрыт для движения кораблей в обе стороны из-за поломки судна.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры страны, инцидент произошел в районе Акынтыбурну, где 106-метровый сухогруз B Line сломался по пути из Израиля в Болгарию. К нему был направлен буксир Kurtarma 5.

3 октября в проливе Босфор столкнулись два сухогруза. 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, который шел из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, который следовал из Испании в Батуми.

Ранее в украинском порту конфисковали сухогруз, шедший под флагом Камеруна.