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В украинском порту конфисковали сухогруз под флагом Камеруна

Украинские власти конфисковали сухогруз за якобы вывоз зерна из Крыма

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Генеральная прокуратура Украины

Украинские власти порта Рени в Одесской области арестовали сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна за якобы вывоз зерна из Крыма. Об этом сообщает пресс-служб генеральной прокуратуры Украины.

«По решению суда судно передано в собственность Украины», — указано в заявлении.

При этом сообщается, что капитану судна при этом предъявили обвинения в нарушении порядка въезда в Крым.

Утверждается, что в ноябре 2023 года Usko Mfu зашло под флагом Камеруна в порт Севастополя, где якобы загрузило на борт порядка 3 тыс. тонн зерна для турецкой компании. В мае судно осуществило заход в ту же гавань, где выгрузило товары, привезенные из Турции, после чего ушло в Стамбул. Украинская прокуратура заявляет, что при заходе в крымский порт грузовое судно выключало автоматическую идентификационную систему, что нарушает требования безопасности мореходства.

До этого в июле украинские силовики наложили арест на грузовое судно Usko Mfu, которое якобы два раза заходило в севастопольский порт.

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