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По Босфору прекращено движение судов в обоих направлениях

Star: движение по Босфорскому проливу закрыли из-за поломки сухогруза

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Движение через Босфорский пролив временно прекращено в обоих направлениях, пишет турецкая газета Star.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры страны, инцидент произошел в районе Акынтыбурну, где 106-метровый сухогруз B Line сломался по пути из Израиля в Болгарию. К нему был направлен буксир Kurtarma 5.

3 октября в проливе Босфор столкнулись два сухогруза. 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, который шел из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, который следовал из Испании в Батуми. К судам направили несколько буксиров. Сухогрузы отправили к причалу Ахыркапы в Мраморном море.

25 августа проход судов через пролив Босфор в Стамбуле был приостановлен из-за поломки двигателя у следовавшего из России панамского танкера Sredina.

Ранее эстонский слэклайнер первым в мире перешел из Азии в Европу над Босфором.

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