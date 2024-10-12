По Босфору прекращено движение судов в обоих направлениях

Движение через Босфорский пролив временно прекращено в обоих направлениях, пишет турецкая газета Star.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры страны, инцидент произошел в районе Акынтыбурну, где 106-метровый сухогруз B Line сломался по пути из Израиля в Болгарию. К нему был направлен буксир Kurtarma 5.

3 октября в проливе Босфор столкнулись два сухогруза. 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, который шел из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, который следовал из Испании в Батуми. К судам направили несколько буксиров. Сухогрузы отправили к причалу Ахыркапы в Мраморном море.

25 августа проход судов через пролив Босфор в Стамбуле был приостановлен из-за поломки двигателя у следовавшего из России панамского танкера Sredina.

Ранее эстонский слэклайнер первым в мире перешел из Азии в Европу над Босфором.