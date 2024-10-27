Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября

С 1 ноября на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом рассказала агентству »Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как отметила эксперт, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Кроме того, на индексацию могут рассчитывать те граждане, которые получили инвалидность 1 группы. Они получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две.

Также Иванова-Швец уточнила, что в этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. Таким образом, достигшим 80-летнего возраста гражданам будут выплачивать 16269,76 рубля в месяц.

В свою очередь доплату смогут получить и те граждане, которые обращались ранее в Социальный фонд России за перерасчетом по каким-либо причинам.

Среди прочего эксперт рассказала, что с 1 ноября последний раз в этом году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников угольной промышленности.

24 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в следующем году средний размер страховой пенсии составит около 24 тысячи рублей. По его словам, соответствующие выплаты проиндексируют на уровень инфляции, которая сложилась в 2024 году.

Ранее Путин подписал закон о расчете военных пенсий.