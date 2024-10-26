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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

ЦБ понизил официальный курс доллара до 96,67 рубля

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Global Look Press

Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Регулятор понизил курс доллара до 96,67 рубля с 96,74 рубля в пятницу. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Официальный курс юаня также был понижен. Банк России установил курс китайской валюты на уровне 13,5 рубля по сравнению с предыдущим 13,54 рубля днем ранее.

Курс евро, напротив, был повышен до 104,8 рубля по сравнению с 104,51 рубля накануне.

В пятницу, 25 октября, ЦБ РФ третий раз подряд повысил ключевую ставку — разом на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Это рекордное значение ставки с 2002 года. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не рассматривал вариант сохранить ставку неизменной. Более того, ЦБ допускает вероятность повышения ключевой ставки в декабре.

Ранее экономист оценил реакцию рубля на новую ключевую ставку.

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