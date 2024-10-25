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В ЦБ признались, что не рассматривали вариант сохранить ставку неизменной

Набиуллина: вариант сохранения ставки не рассматривался

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Алексей Куденко/РИА Новости

Вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне в 19% годовых сегодня не рассматривался, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем на 21%», — уточнила Набиуллина.

Также глава Банка России добавила, что регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ставки такими же шагами. Решения будут зависеть от данных развития экономики, инфляции и других показателей, отметила спикер.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ третий раз подряд повысил ключевую ставку — разом на 200 базисных пунктов, до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора. Новый уровень ставки является рекордным с 2002 года, то есть за 22 года (тогда это была ставка рефинансирования), следует из статистических данных.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки до 23%.

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