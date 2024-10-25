Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист оценил реакцию рубля на новую ключевую ставку

Аналитик Буйволов: рубль слабо отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

close
Игорь Руссак/РИА Новости

Рубль укрепился перед решением ЦБ, но слабо отреагировал на повышение ставки до 21%. Такими наблюдениями с «Газетой.Ru» поделился аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Сегодня рубль показал умеренное укрепление на фоне ожидания заседания ЦБ по ключевой ставке. После того как регулятор объявил о повышении ставки до 21%, курс российской валюты практически не изменился. Юань на Московской бирже торгуется на уровне 13,5 рубля, а доллар — около 96 рублей, согласно данным срочного рынка», — пояснил аналитик.

По словам Буйволова, слабая реакция рубля объясняется тем, что рынок уже заложил ожидания по повышению ставки в свои котировки.

«Сценарий с увеличением ставки до 21% рассматривался как вероятный, поэтому событие оказалось предсказуемым», — пояснил аналитик.

Эксперт также подчеркнул, что эффект от изменения денежно-кредитной политики не проявляется мгновенно. По словам Буйволова, решение ЦБ поддержит рубль ближе к концу года. Рост процентных ставок в целом благоприятен для национальной валюты, поскольку делает сбережения в ней более привлекательными, а спрос на иностранную валюту — ниже, добавил эксперт.

По его прогнозам, локально рубль может укрепиться благодаря налоговому периоду, и юань опустится до 13,3 рубля, а доллар — ниже 96 рублей. Однако с завершением фискального периода российская валюта, вероятно, окажется под давлением. Увеличенные бюджетные расходы могут привести к росту курсов юаня до 13,7-14 рублей, а доллара — до 97,5 рублей, заключил аналитик.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка ЦБ достигла рекорда за 22 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами