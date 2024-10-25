Экономист оценил реакцию рубля на новую ключевую ставку

Рубль укрепился перед решением ЦБ, но слабо отреагировал на повышение ставки до 21%. Такими наблюдениями с «Газетой.Ru» поделился аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Сегодня рубль показал умеренное укрепление на фоне ожидания заседания ЦБ по ключевой ставке. После того как регулятор объявил о повышении ставки до 21%, курс российской валюты практически не изменился. Юань на Московской бирже торгуется на уровне 13,5 рубля, а доллар — около 96 рублей, согласно данным срочного рынка», — пояснил аналитик.

По словам Буйволова, слабая реакция рубля объясняется тем, что рынок уже заложил ожидания по повышению ставки в свои котировки.

«Сценарий с увеличением ставки до 21% рассматривался как вероятный, поэтому событие оказалось предсказуемым», — пояснил аналитик.

Эксперт также подчеркнул, что эффект от изменения денежно-кредитной политики не проявляется мгновенно. По словам Буйволова, решение ЦБ поддержит рубль ближе к концу года. Рост процентных ставок в целом благоприятен для национальной валюты, поскольку делает сбережения в ней более привлекательными, а спрос на иностранную валюту — ниже, добавил эксперт.

По его прогнозам, локально рубль может укрепиться благодаря налоговому периоду, и юань опустится до 13,3 рубля, а доллар — ниже 96 рублей. Однако с завершением фискального периода российская валюта, вероятно, окажется под давлением. Увеличенные бюджетные расходы могут привести к росту курсов юаня до 13,7-14 рублей, а доллара — до 97,5 рублей, заключил аналитик.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка ЦБ достигла рекорда за 22 года.