Объем торгов на Мосбирже приблизился к новому рекорду, несмотря на санкции США

Объем торгов на Мосбирже по итогам 2024-го может установить новый рекорд, заявил IR-директор площадки Антон Терентьев. Его слова приводит «Интерфакс».

«Четыре года до этого мы обновляли рекорды по объему торгов на годовом срезе. Сейчас мы идем хорошим темпом, есть все шансы пятый год обновить рекорд», — заявил представитель биржи.

Летом Мосбиржа попала под санкции США. В американском минфине сочли, что меры властей России по привлечению капитала в отношении торговой площадки расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг РФ, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия». Ограничения спровоцировали резкий отток средств нерезидентов впервые за два года.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.