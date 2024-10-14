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Санкции против Мосбиржи спровоцировали отток средств нерезидентов

«Ъ»: активы иностранцев у российских брокеров упали впервые за 2 года

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Depositphotos

Активы нерезидентов на счетах российских брокеров сократились впервые за два года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.

К концу второго квартала 2024 года объем средств иностранных клиентов уменьшился на 9,6%, до 1,77 трлн руб. Количество счетов при этом выросло на 2%, достигнув 30,5 тыс. Падение активов обеспечили юридические лица, сократив вложения на 189,3 млрд руб., до 1,712 трлн руб.

Снижение связано как с коррекцией фондового рынка, так и с американскими санкциями против Московской биржи. Индекс Мосбиржи за квартал упал на 5,5%, до 3154 пунктов. Ограничения США затронули также Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Наибольшее сокращение активов наблюдается у клиентов из международных офшоров и стран ближнего зарубежья. Так, вложения инвесторов из Азербайджана уменьшились на 65%, до 0,5 млрд руб., из Узбекистана — на 30%, до 59,7 млрд руб., из Казахстана — на 20%, до 185,8 млрд руб.

Часть средств перетекает в более лояльные юрисдикции. Активы клиентов из специальных административных районов России выросли на 30%, до 414,9 млрд руб. Увеличились вложения инвесторов из Гонконга и с Каймановых островов.

Эксперты ожидают продолжения оттока средств в третьем квартале 2024 года из-за вступления в силу санкций против Московской биржи.

Ранее Национальный расчетный депозитарий проиграл суд об отмене санкций.

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