Объем торговли между Египтом и Украиной достигнет $2 млрд, прогнозирует глава египетского МИД Бадр Абдель Аты. Его слова приводит ТАСС.

«Египет является крупнейшим партнером Украины в Африке и на Ближнем Востоке», — подчеркнул министр.

В этом году Украина также активно наращивает торговлю с Китаем. За период с января по сентябрь товарооборот между двумя странами подскочил на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил $6,34 млрд.

С 2024 года Египет присоединился к БРИКС вместе с Ираном, ОАЭ и Эфиопией. Сегодня объединение, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая, превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее о целях и задачах БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали два важных решения на саммите БРИКС в Казани.