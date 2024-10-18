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Украина резко нарастила торговлю с Китаем

Товарооборот Украины и Китая с начала года вырос на 21%

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Анна Раткогло/РИА Новости

Объем торговли между Украиной и Китаем по итогам января — сентября вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $6,34 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За девять месяцев экспорт китайских товаров на украинский рынок взлетел на 35,1%, до $2,65 млрд. КНР продает Украине автомобили и запчасти к ним, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, смартфоны, электробытовые и медицинские приборы и многое другое.

Поставки в обратном направлении за три квартала выросли менее значительно — на 12,3%, до $3,69 млрд. Украина в основном направляет в КНР кукурузу, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, говядину, соевые бобы и прочую пищевую продукцию, а также железные руды.

До этого посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что товарооборот России и Китая по итогам года превысит целевой показатель в $200 млрд.

Ранее стало известно, о существенном падении товарооборота России и Италии.

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